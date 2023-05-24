Демченко Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демченко Андрей

Мать: Демченко -

Рождение ребёнка
1909

Сын: Демченко Яков Андреевич

Мать ребёнка: Демченко -

Рождение ребёнка
1912

Сын: Демченко Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Демченко -

Рождение ребёнка
1920

Сын: Демченко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Демченко -

Рождение ребёнка
1922

Сын: Демченко Петр Андреевич

Мать ребёнка: Демченко -

Рождение ребёнка
1925

Сын: Демченко Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Демченко -

Смерть
Неизвестно
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