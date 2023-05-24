Демченко Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демченко Андрей
Мать: Демченко -
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Демченко -
Рождение ребёнка
1912
Сын: Демченко Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Демченко -
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Демченко -
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Демченко -
Рождение ребёнка
1925
Сын: Демченко Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Демченко -
Смерть
Неизвестно