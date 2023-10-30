Крушинский Семён Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрушинский Семён Константинов

Крушинский Семён Константинов

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Крушинский Константин Алексеев

Мать: Крушинская Дарья Кузьмина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Евгения Семёнова

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Крушинский Яков Семёнов

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
С 1852 по 1857 ст.

Жена: Крушинская Надежда Степанова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.

Дочь: Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Крушинская Надежда Степанова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Пелагея Семёнова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close