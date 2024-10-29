Крушинский Семён Константинов 1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинский Семён Константинов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1828 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Мать
Крушинская Дарья Кузьмина1793 ст. г.р.
Отец
Крушинский Константин Алексеев1795 ст. г.р.
Супруги
Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова1825 г.р.
Крушинская Надежда Степанова1833 г.р.
Дети
(Крушинская) Евгения Семёнова1849 ст. г.р.
Крушинский Яков Семёнов1850 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Крушинский Константин Алексеев

Мать: Крушинская Дарья Кузьмина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
19.01.1847 ст.

Жена: Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Крушинская) Евгения Семёнова

Мать ребёнка: Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Крушинский Яков Семёнов

Мать ребёнка: Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
С 1852 по 1857 ст.

Жена: Крушинская Надежда Степанова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.

Дочь: (Крушинская) Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Крушинская Надежда Степанова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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