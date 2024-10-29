Крушинский Семён Константинов
мужской, родился 1828 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
МатьКрушинская Дарья Кузьмина1793 ст. г.р.
ОтецКрушинский Константин Алексеев1795 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Надежда Степанова1833 г.р.
Дети
(Крушинская) Евгения Семёнова1849 ст. г.р.
Крушинский Яков Семёнов1850 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
1828 ст.
Бракосочетание
19.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Крушинская) Евгения Семёнова
Мать ребёнка: Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Крушинская (Медведева) Пелагея Семёнова
Бракосочетание
С 1852 по 1857 ст.
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.
Дочь: (Крушинская) Дарья Семёнова
Мать ребёнка: Крушинская Надежда Степанова
Смерть
Неизвестно