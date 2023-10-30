Крушинский Семён Константинов
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Евгения Семёнова
Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Семёнова
Бракосочетание
С 1852 по 1857 ст.
Рождение ребёнка
?.02.1858 ст.
Дочь: Дарья Семёнова
Мать ребёнка: Крушинская Надежда Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно