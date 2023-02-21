Шаронов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаронова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаронова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно