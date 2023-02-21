Шаронов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаронова Мария Дмитриевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаронова Мария Дмитриевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаронова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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