Тенгизова Сафия Азаматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенгизова Сафия Азаматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2018 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2023

Отец: не указан

Мать: Тенгизова Самира Азаматовна

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