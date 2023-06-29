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Тенгизова Сафия Азаматовна
Тенгизова Сафия Азаматовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.2023
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Тенгизова Самира Азаматовна
2018 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2023
Отец: не указан
Мать:
Тенгизова Самира Азаматовна
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