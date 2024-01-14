Артамонов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Артамонов Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1929
Дочь: (Артамонова) Тамара
Мать ребёнка: Артамонов (Береглезова) Ефимия
Рождение ребёнка
17.09.1932
Дочь: Халак (Артамонова) Вера
Мать ребёнка: Артамонов (Береглезова) Ефимия
Смерть
1972