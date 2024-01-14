Артамонов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Илья

Артамонов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Артамонов Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонов (Береглезова) Ефимия

Рождение ребёнка
05.03.1929

Дочь: (Артамонова) Тамара

Мать ребёнка: Артамонов (Береглезова) Ефимия

Рождение ребёнка
17.09.1932

Дочь: Халак (Артамонова) Вера

Мать ребёнка: Артамонов (Береглезова) Ефимия

Смерть
1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.