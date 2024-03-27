Ромашкина Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашкина Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромашкин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
28.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромашкин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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