Романова Пелагея Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Ильич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Романов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Иван Ильич
Смерть
Неизвестно