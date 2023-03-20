Романова Пелагея Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Пелагея Евтихиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Ильич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Романов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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