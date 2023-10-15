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Казанцева (Татаренко) Елена Витальевна
Казанцева (Татаренко) Елена Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1983
Пол
Женский
Отец
Татаринко Виталий Петрович
Мать
Татаренко Татьяна Анатольевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1983
Отец:
Татаринко Виталий Петрович
Мать:
Татаренко Татьяна Анатольевна
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