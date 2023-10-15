Казанцева (Татаренко) Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Татаренко) Елена Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1983

Отец: Татаринко Виталий Петрович

Мать: Татаренко Татьяна Анатольевна

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