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Кокорина Елена Сергеевна
Кокорина Елена Сергеевна
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Место рождения
Светлый
, ЗАТО Светлый, Саратовская область
Дата рождения
18.02.1983
Пол
Женский
Отец
Кокорин Сергей Геннадьевич
1961 г.р.
Мать
Пушкова Ирина Валерьевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1983
Отец:
Кокорин Сергей Геннадьевич
Мать:
Пушкова Ирина Валерьевна
Светлый
, ЗАТО Светлый, Саратовская область
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