Кокорина Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Елена Сергеевна

Место рождения

Светлый, ЗАТО Светлый, Саратовская область

Дата рождения

18.02.1983

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1983

Отец: Кокорин Сергей Геннадьевич

Мать: Пушкова Ирина Валерьевна

Светлый, ЗАТО Светлый, Саратовская область
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