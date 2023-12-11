Гришенкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Устин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гришенков Тарас
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Гришенков Тарас
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Гришенков Евгений
Отец ребёнка: Гришенков Тарас
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно