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Гришенкова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гришенков Тарас

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Гришенков Тарас

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Гришенков Евгений

Отец ребёнка: Гришенков Тарас

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1974
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
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