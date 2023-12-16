Лучшчикова ? Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучшчикова ? Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
04.10.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Пелагея Трофимовна Куриленко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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