Петелина Марфа Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелина Марфа Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Мандрыгина Федора Сергеева

Отец ребёнка: Петелин Сергей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Соломония Сергеева

Отец ребёнка: Петелин Сергей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петелин Данила Сергееев

Отец ребёнка: Петелин Сергей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петелин Сергей Федоров

Смерть
1788
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