Петелина Марфа Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Мандрыгина Федора Сергеева
Отец ребёнка: Петелин Сергей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Соломония Сергеева
Отец ребёнка: Петелин Сергей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петелин Сергей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788