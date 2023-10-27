Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Иван Александров

Мать: Евдокия Семёнова

Смерть
Неизвестно
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