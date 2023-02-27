(Костюкова) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Костюков Андрей
Отец ребёнка: Костюков Тихон
Рождение ребёнка
1765
Сын: Костюков Василий
Отец ребёнка: Костюков Тихон
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костюков Тихон
Смерть
1784