(Костюкова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Костюкова) Ефимия

(Костюкова) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Костюков Андрей

Отец ребёнка: Костюков Тихон

Рождение ребёнка
1765

Сын: Костюков Василий

Отец ребёнка: Костюков Тихон

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюков Тихон

Смерть
1784
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