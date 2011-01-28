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Чувило Евгений Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1958

Дата смерти

28.01.2011

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.01.2011
Левадки, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
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