Чувило Евгений Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1958
Дата смерти28.01.2011
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.01.2011
Левадки, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР