Коврижных Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Коврижных Осип (Оска)

Мать: Коврижных Анна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акялина

Мать ребёнка: Коврижных Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коврижных Татьяна Петровна

Смерть
1761
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