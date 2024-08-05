Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Елена Антоновна

Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Яков Антонович

Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Антон Леонович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Телюков Николай Антонович

Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Телюков Иван Антонович

Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович

Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Телюков Роман Антонович

Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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