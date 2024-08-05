Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Елена Антоновна
Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Телюков Николай Антонович
Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович
Рождение ребёнка
11.10.1913
Отец ребёнка: Телюков Антон Леонович
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно