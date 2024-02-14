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Ибрагимов Раджаб

Место рождения

с.Сафарово, Сафаровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1905

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ибрагимов Гиндалиф Сагадттин

Мать: Ибрагимов (Ибрагимова) Карима Габдулловна

Военная награда
Неизвестно
Иброгимов Раджаб Гендалифович Майор __.__.1905 Башкирская АССР, Чишминский р-н, д. Сафарово. Сводная картотека Перечень наград Орден Отечественной войны II степени 07.01.1944 Орден Красной Звезды 25.... Показать все
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно

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