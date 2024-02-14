Ибрагимов Раджаб
Место рожденияс.Сафарово, Сафаровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1905
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Военная награда
Неизвестно
Иброгимов Раджаб Гендалифович Майор __.__.1905 Башкирская АССР, Чишминский р-н, д. Сафарово. Сводная картотека Перечень наград Орден Отечественной войны II степени 07.01.1944 Орден Красной Звезды 25.... Показать все
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно