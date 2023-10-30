Кутлин Заки Юсупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутлин Заки Юсупович

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Место рождения

Сухие Курнали, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.11.1900

Дата смерти

27.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухие Курнали, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.05.1942
Харьковская область, УССР
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