Коломеец Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1952
Бракосочетание
25.03.1972
Жена: Коломеец Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1972
Дочь: Щербакова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Коломеец Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1974
Сын: Коломеец Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Коломеец Любовь Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область