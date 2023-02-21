Коломеец Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломеец Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1952

Отец: Коломеец Николай Сергеевич

Мать: Коломеец Елизавета Степановна

Бракосочетание
25.03.1972

Жена: Коломеец Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1972

Дочь: Щербакова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Коломеец Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1974

Сын: Коломеец Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Коломеец Любовь Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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