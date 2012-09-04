Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1935

Дата смерти

04.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1935

Отец: Баранов Михаил Федорович

Мать: Баранова (Цыпкина) Зинаида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солуянов Константин Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1954

Сын: Солуянов Валерий Константинович

Отец ребёнка: Солуянов Константин Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1963

Дочь: Фëдорова (Солуянова) Марина Константиновна

Отец ребёнка: Солуянов Константин Иванович

Смерть
04.09.2012

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