Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1935
Дата смерти04.09.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1954
Сын: Солуянов Валерий Константинович
Отец ребёнка: Солуянов Константин Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1963
Дочь: Фëдорова (Солуянова) Марина Константиновна
Отец ребёнка: Солуянов Константин Иванович
Смерть
04.09.2012