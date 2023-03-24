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Кузнецов Константин Федорович

Место рождения

г. Ардатов Горьковской области

Дата рождения

14.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918

Отец: Кузнецов Федор Павлович

Мать: Евдокия Максимовна

г. Ардатов Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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