Кузнецов Константин Федорович
Место рожденияг. Ардатов Горьковской области
Дата рождения14.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918
Отец: Кузнецов Федор Павлович
Мать: Евдокия Максимовна
г. Ардатов Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно