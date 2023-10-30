б/ф Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Борисов Иван меншой
Мать: Андреева Марья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Б/ф Максим Яковлев
Мать ребёнка: Яковлева Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
10.06.1823
Сын: Б/ф Федор Яковлевлев
Мать ребёнка: Яковлева Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Яковлева Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федотья Яковлева
Мать ребёнка: Яковлева Василиса (Васса)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1837