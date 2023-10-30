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б/ф Яков Иванов

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Борисов Иван меншой

Мать: Андреева Марья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Б/ф Максим Яковлев

Мать ребёнка: Яковлева Василиса (Васса)

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.06.1823

Сын: Б/ф Федор Яковлевлев

Мать ребёнка: Яковлева Василиса (Васса)

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Яковлева Василиса (Васса)

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федотья Яковлева

Мать ребёнка: Яковлева Василиса (Васса)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Василиса (Васса)

Смерть
1837
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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