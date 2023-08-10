Чарычкина Праскева Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1868
Отец ребёнка: Чарочкин Иван Семенов
д. Чибов
Рождение ребёнка
26.06.1873
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Чарочкин Иван Семенов
Рождение ребёнка
09.11.1874
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Чарочкин Иван Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно