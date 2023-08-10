Чарычкина Праскева Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарычкина Праскева Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1868

Сын: Чарочкин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Чарочкин Иван Семенов

д. Чибов
Рождение ребёнка
26.06.1873

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Чарочкин Иван Семенов

Рождение ребёнка
09.11.1874

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Чарочкин Иван Семенов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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