Смирнова (Каменская) Александра Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Каменская) Александра Арсеньевна

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Место рождения

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.02.1879

Дата смерти

09.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1879

Отец: Каменский Арсений Дмитриевич

Мать: Каменская Елизавета Васильевна

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Смирнова Тамара Евгеньевна

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1905

Дочь: Сохань (Смирнова) Зинаида Евгеньевна

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Смирнов Борис Евгеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1909

Дочь: Смотрова (Смирнова) Раиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
29.12.1919

Сын: Смирнов Лев Евгеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович

Смерть
09.01.1955

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