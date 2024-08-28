Смирнова (Каменская) Александра Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1879
Дата смерти09.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Смирнова Тамара Евгеньевна
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1905
Дочь: Сохань (Смирнова) Зинаида Евгеньевна
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1909
Дочь: Смотрова (Смирнова) Раиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1919
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Иванович
Смерть
09.01.1955