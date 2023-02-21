Семакина Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.06.1904
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.1904
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Причина смерти: натуральная