Семакина Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.06.1904

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.1904
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Причина смерти: натуральная
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