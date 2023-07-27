Иванова-Белоусова Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова-Белоусова Надежда Степановна

Иванова-Белоусова Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Иванов Степан Иванович

Мать: Семёнова Татьяна Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close