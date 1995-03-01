Леонова Луиза Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1928
Дата смерти01.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Анатолий Григорьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.03.1995