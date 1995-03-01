Леонова Луиза Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Луиза Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1928

Дата смерти

01.03.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Анатолий Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.03.1995
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