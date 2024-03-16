Гусарев Ефим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарев Ефим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусарев Петр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Домна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусарев Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Домна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарева Соломонида Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарева Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусарева Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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