Гусарев Ефим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусарев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарева Соломонида Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарева Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусарева Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Сергеевна
Смерть
Неизвестно