Каропалов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1904
Дочь: Юркина Матрёна Андреевна
Мать ребёнка: Каропалова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каропалова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Каропалова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каропалова Прасковья
Смерть
1905