Каропалов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каропалов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1904

Дочь: Юркина Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: Каропалова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каропалова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Каропалова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каропалова Прасковья

Смерть
1905
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