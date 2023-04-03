Костевская Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костевская Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Костевский Петр Юлианович

Мать: не указана

Смерть
1975
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