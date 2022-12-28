Семяшкина Мирослава Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семяшкина Мирослава Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2022

Отец: не указан

Мать: Семяшкина Валерия Алексеевна

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