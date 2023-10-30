Захарьин (Разинкова) Февронья ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин (Разинкова) Февронья ???

Место рождения

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Захарьин Сергей Терентьев

Отец ребёнка: Захарьин Терентий

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Захарьин Михаиила Терентьев

Отец ребёнка: Захарьин Терентий

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Захарьин Архип Терентьев

Отец ребёнка: Захарьин Терентий

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агафья Терентьева

Отец ребёнка: Захарьин Терентий

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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