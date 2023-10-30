Захарьин (Разинкова) Февронья ???
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Захарьин Сергей Терентьев
Отец ребёнка: Захарьин Терентий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Захарьин Михаиила Терентьев
Отец ребёнка: Захарьин Терентий
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Захарьин Терентий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агафья Терентьева
Отец ребёнка: Захарьин Терентий
Смерть
Неизвестно