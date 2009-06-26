Синегубов Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синегубов Николай Трофимович

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Место рождения

Киселево, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

28.08.1925

Дата смерти

26.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселево, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
С 1957
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Кимовский район, Тульская область
Смерть
26.06.2009
Тула, город Тула, Тульская область
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