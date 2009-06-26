Синегубов Николай Трофимович
Место рождения
Дата рождения28.08.1925
Дата смерти26.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1957
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Кимовский район, Тульская область
Смерть
26.06.2009