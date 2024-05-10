Даниловский Данил Александрович 10.09.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Данил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.2018

Сын: Даниловский Григорий Данилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.2020

Дочь: Даниловская София Даниловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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