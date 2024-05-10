Даниловский Данил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.2018
Сын: Даниловский Григорий Данилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.2020
Дочь: Даниловская София Даниловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности