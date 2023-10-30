Подкопаев Илларион Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкопаев Илларион Егорович

Место рождения

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Трофимова Татьяна Илларионовна

Мать ребёнка: Подкопаева неизвестно

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкопаев Степан Илларионович

Мать ребёнка: Подкопаева неизвестно

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкопаев Аким Илларионович

Мать ребёнка: Подкопаева неизвестно

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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