Подкопаев Илларион Егорович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Трофимова Татьяна Илларионовна
Мать ребёнка: Подкопаева неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкопаев Степан Илларионович
Мать ребёнка: Подкопаева неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкопаев Аким Илларионович
Мать ребёнка: Подкопаева неизвестно
Смерть
Неизвестно