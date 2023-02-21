Фетш (Fetsch) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1658
Дата смерти10.02.1712
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Фетш Иоганнес
Мать: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
14.11.1678
Жена: Фон Дер Штейн Маргарета
Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.01.1683
Мать ребёнка: Фон Дер Штейн Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: Фон Дер Штейн Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.02.1712
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
12.02.1712
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция