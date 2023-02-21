Фетш (Fetsch) Иоганнес Георг (Joannes Georgius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетш (Fetsch) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)

Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1658

Дата смерти

10.02.1712

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Фетш Иоганнес

Мать: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
14.11.1678

Жена: Фон Дер Штейн Маргарета

Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.01.1683

Сын: Фетш Иоганнес Михаэль

Мать ребёнка: Фон Дер Штейн Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1689

Сын: Фетш Иоганнес Венделин

Мать ребёнка: Фон Дер Штейн Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.02.1712
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
12.02.1712
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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