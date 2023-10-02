Петрунина (Колосова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1892
у обоих первый брак; жениху - 21; невесте - 21
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Филатова Агрипина Павловна
Отец ребёнка: Петрунин Павел Игнатьевич
Смерть
Неизвестно