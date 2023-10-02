Петрунина (Колосова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина (Колосова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1892

Муж: Петрунин Павел Игнатьевич

у обоих первый брак; жениху - 21; невесте - 21
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Филатова Агрипина Павловна

Отец ребёнка: Петрунин Павел Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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