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Сусло Платон Петров
Сусло Платон Петров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сусло Петр Иванович
1782 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Сусло Петр Иванович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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