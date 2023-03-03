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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Егоров Сергей

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
1997

Сын: Егоров Константин

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Евгений

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

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