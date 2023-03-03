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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1980
Сын: Егоров Сергей
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
1997
Сын: Егоров Константин
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Евгений
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Николай
Мать ребёнка: Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина