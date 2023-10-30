Богомолова Клавдия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979 или 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Богомолов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1935
Дочь: Парфёнова Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомолов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомолов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1979 или 1980