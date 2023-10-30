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Богомолова Клавдия

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Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979 или 1980

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Богомолов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1935

Дочь: Парфёнова Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Богомолов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Василий Васильевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
1979 или 1980
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