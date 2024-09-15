Тюлькина Евгения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюлькина Евгения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1851 по 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1851 по 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1851 по 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюлькин Алексей Титов

Рождение ребёнка
С 1871 по 1872

Сын: Тюлькин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1874

Сын: Тюлькин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов

Рождение ребёнка
С 1878 по 1879

Сын: Тюлькин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
С 1882 по 1883

Дочь: Тюлькин Анисья Алексевна

Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
С 1888 по 1889

Сын: Тюлькин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894

Сын: Тюлькин Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов

Малая Чепца, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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