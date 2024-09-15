Тюлькина Евгения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1851 по 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1851 по 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1871 по 1872
Сын: Тюлькин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов
Рождение ребёнка
15.06.1874
Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов
Рождение ребёнка
С 1878 по 1879
Сын: Тюлькин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов
Рождение ребёнка
С 1882 по 1883
Дочь: Тюлькин Анисья Алексевна
Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов
Рождение ребёнка
С 1888 по 1889
Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894
Отец ребёнка: Тюлькин Алексей Титов
Смерть
Неизвестно