Демушкина (Ковалева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демушкина (Ковалева) Александра

Место рождения

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область

Дата рождения

07.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
10.09.1973

Дочь: Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Демушкин Виктор Петрович

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
10.03.1975

Дочь: Гребенюк Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Демушкин Виктор Петрович

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
10.11.1978

Дочь: Демушкина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Демушкин Виктор Петрович

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демушкин Виктор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Детский сад в селе Лозовое
Воспитатель
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