Демушкина (Ковалева) Александра
Место рождения
Дата рождения07.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1973
Дочь: Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Демушкин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1975
Дочь: Гребенюк Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Демушкин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1978
Дочь: Демушкина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Демушкин Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Детский сад в селе Лозовое
Воспитатель