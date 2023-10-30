Плескуньин Семен Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плескуньин Семен Афанасьев

Место рождения

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Плескуньин Никифор Афанасьев

Мать: не указана

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Плескуньин Иван Семенов

Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Кисляковская Фекла Семенова

Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Плескуньин Андрей Семенов

Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Дарья Семенова

Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плескуньина Ульяна Степанова

Смерть
Неизвестно
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