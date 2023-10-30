Плескуньин Семен Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Плескуньин Никифор Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Кисляковская Фекла Семенова
Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Плескуньин Андрей Семенов
Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Дарья Семенова
Мать ребёнка: Плескуньина Ульяна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно