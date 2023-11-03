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Чуркин Егор Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1791

Дата смерти

02.09.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1791

Отец: Чуркин Макар Филипов

Мать: Чуркина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Чуркин Егор Егоров?

Мать ребёнка: Чуркина Зиновья

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чуркин Аврам Егоров

Мать ребёнка: Чуркина Зиновья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Андрей Георгиев

Мать ребёнка: Чуркина Зиновья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Зиновья

Смерть
02.09.1855
57 лет от чахотки
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