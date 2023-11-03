Чуркин Егор Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1791
Дата смерти02.09.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1791
Отец: Чуркин Макар Филипов
Мать: Чуркина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Чуркин Егор Егоров?
Мать ребёнка: Чуркина Зиновья
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Чуркин Аврам Егоров
Мать ребёнка: Чуркина Зиновья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуркина Зиновья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуркина Зиновья
Смерть
02.09.1855
57 лет от чахотки