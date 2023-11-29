Пертуева Матрона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПертуева Матрона Гавриловна

Пертуева Матрона Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Пертуев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Пертуев Тимофей Минович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пертуев Кирилл Тимофеевич

Отец ребёнка: Пертуев Тимофей Минович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Тимофей Минович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close