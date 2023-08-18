Скрябин Агап (Агапко) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Агап (Агапко) Федоров

Скрябин Агап (Агапко) Федоров

Место рождения

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1685

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Скрябин Федор (Фетка) Оксенов

Мать: не указана

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Скрябин Григорий Агапов (Агапитов)

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Ванчихиных, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1685
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close