Закревская (Харина) Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1949
Отец: не указан
Мать: Муштаева Евдокия
Рождение ребёнка
14.05.1975
Дочь: Яковлева Инна Валерьевна
Отец ребёнка: Федотов Валерий
Рождение ребёнка
17.10.1985
Сын: Закревский Евгений Федорович
Отец ребёнка: не указан
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край