Закревская (Харина) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревская (Харина) Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1949

Отец: не указан

Мать: Муштаева Евдокия

Рождение ребёнка
14.05.1975

Дочь: Яковлева Инна Валерьевна

Отец ребёнка: Федотов Валерий

Рождение ребёнка
17.10.1985

Сын: Закревский Евгений Федорович

Отец ребёнка: не указан

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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