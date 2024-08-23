(Фатина) Феодосья Стефановна
Место рождения
Дата рождения23.05.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1818
Отец: Стефан Яковлевич
Мать: Ирина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Фатина) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
21.12.1849
Дочь: Комасова (Сафронова) Иулиания Николаевна
Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович
Смерть
Неизвестно