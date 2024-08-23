(Фатина) Феодосья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фатина) Феодосья Стефановна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.05.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1818

Отец: Стефан Яковлевич

Мать: Ирина Захаровна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатин Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Фатин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фатин Лавр Николаевич

Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Фатина) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1849

Дочь: Комасова (Сафронова) Иулиания Николаевна

Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фатин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Фатин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Фатин Николай Спиридонович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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