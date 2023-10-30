Алёшкин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Отец: Иван Степанович
Мать: Серафима Григорьевна
Первое упоминание фамилии семьи датируется 10.02.1841 в записи о рождении 9 февраля у Андрея Яковлевича "сына Алёшкина" сына Федора, чьим воспреемником значится Андрей Иванович "сын Алёшкин". Хотя Анд... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1830
Сын: Алексеев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Алёшкина Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
16.10.1832
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Алёшкина Прасковья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Мать ребёнка: Алёшкина Прасковья Ермолаевна
Бракосочетание
05.04.1836
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно