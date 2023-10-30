Алёшкин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшкин Андрей Иванович

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Иван Степанович

Мать: Серафима Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Первое упоминание фамилии семьи датируется 10.02.1841 в записи о рождении 9 февраля у Андрея Яковлевича "сына Алёшкина" сына Федора, чьим воспреемником значится Андрей Иванович "сын Алёшкин". Хотя Анд... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1830

Сын: Алексеев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Алёшкина Прасковья Ермолаевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1832

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Алёшкина Прасковья Ермолаевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Алексеев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Алёшкина Прасковья Ермолаевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.04.1836

Жена: (алёшкина) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёшкина Прасковья Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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